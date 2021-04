Social, Zaniolo esulta per la vittoria: "Grandissimi!". Pau Lopez: "Semifinali arriviamo" (FOTO)

La Roma supera il turno dei quarti di finale di Europa League, pareggiando in casa per 1-1 contro l'Ajax di ten Hag. I giallorossi adesso affronteranno il Manchester United nelle semifinali della competizione. Al termine della partita è Nicolò Zaniolo il primo a esultare per il passaggio del turno attraverso il proprio profilo Instagram, postando una foto accompagnata dalla frase "Grandissimi!".

Anche Pau Lopez esulta per il passaggio del turno attraverso il proprio profilo Instagram: "Bravi ragazzi! Quarter-final✅. Semi-finals here we come".

Jordan Veretout sul proprio profilo Instagram scrive: "Sofferenza e orgoglio. Una grande notte, una grande Roma ! Continuiamo a sognare".

Bryan Cristante accompagna una fotografia su Instagram con la frase: "Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. Obiettivo raggiunto, semifinale! Continuiamo a lottare così tutti insieme, fino in fondo. Forza Roma".