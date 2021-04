Instagram, Spinazzola esulta: "+3". Mancini: "Un onore la fascia da capitano" (FOTO)

Leonardo Spinazzola, out per infortunio accusato contro l'Ajax giovedì sera in Europa League, oggi ha sostenuto i compagni dalla tribuna dell'Olimpico ed esultato, poi, su Instagram per la vittoria per 1-0 sul Bologna: "+3". La Roma è tornata al successo in campionato con un gol di Borja Mayoral.

Con la fascia al braccio, Gianluca Mancini è stato protagonista con una grande prestazione. Il difensore ha poi scritto su Instagram: "Un onore toccare quota 100 presenze in Serie A, un onore la fascia da capitano. Oggi un’altra importante vittoria di squadra, testa a giovedì! Avanti Roma".