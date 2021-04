Curioso scambio di maglie avvenuto tra Bryan Reynolds, laterale statunitense arrivato alla Roma nel mercato di gennaio, e Davide Petrucci, centrocampista oggi in forza al Cosenza cresciuto nelle giovanili giallorosse. L'ex Dallas ha consegnato a Petrucci proprio la sua 19 giallorossa, per avere in cambio una maglia del Rizespor, club turco in cui il centrocampista del '91 ha militato in passato. Il tutto testimoniato da una storia pubblicata su Instagram. "Grazie bro", il commento dell'esterno.