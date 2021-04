Instagram, Reynolds fa il tifo da casa: "Forza ragazzi". El Shaarawy: "Daje Roma" (FOTO)

Non può essere della partita perché non inserito in lista Uefa, ma Bryan Reynolds segue con attenzione la prestazione della Roma in Europa League contro l'Ajax. A testimoniare il tifo del laterale statunitense anche una storia pubblicata su Instagram. Reynolds pubblica uno scatto della sua tv sintonizzata sul match della Johan Cruijff Arena, commentandolo così: "Forza Raga".

Anche Stephan El Shaarawy sostiene i compagni da casa: "Daje Roma" il commento del faraone allo scatto pubblicato su Instagram.