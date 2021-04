Sembra essersi perfettamente ambientato a Roma Gonzalo Villar, che inizia anche ad acquisire modi di dire tipici della capitale. Il centrocampista spagnolo è stato provocato dal connazionale Carles Perez, che lo prendeva in giro per una foto pubblicata dalla Roma dopo la partenza per Amsterdam in vista del match di stasera. "Mortacci tua", la risposta dell'ex giocatore dell'Elche.