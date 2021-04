Assente per squalifica, Lorenzo Pellegrini tifa da casa per i compagni impegnati allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino nel match valido per la 31a giornata di campionato. Il centrocampista e capitano giallorosso ha condiviso uno scatto su Instagram mentre segue la partita in tv: "Daje!", con cuori giallo e rosso.