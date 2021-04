Instagram, Juan Jesus ricorda Roma-Barcellona di 3 anni fa: "La storia non si cancella" (FOTO)

Tre anni fa, il 10 aprile 2018, la Roma scriveva un'incredibile pagina della sua storia calcistica: nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo il 4-1 subìto all'andata, batteva all'Olimpico 3-0 il Barcellona di Messi&Co. Oggi, Juan Jesus, tra i protagonisti in campo, ha voluto ricordare quella storica notte su Instagram: "La storia non si cancella".