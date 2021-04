Instagram, Ibanez scherza con Juan Jesus: "Calmati piccoletto" (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi tra le mura di Trigoria per preparare la gara di giovedì pomeriggio contro l'Atalanta di Gasperini. Gli animi dei giallorossi, nonostante la sconfitta sul campo del Torino per 3-1, sembrano essere sereni, come dimostrato anche dalla storia pubblicata da Roger Ibanez sul proprio profilo Instagram. Il difensore ha postato una foto insieme a Juan Jesus con la frase "Calmati piccoletto".