VIDEO - Zaniolo si allena senza sosta: "Più di ieri"

Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi al rientro in campo - il classe '99 punta a scendere in campo in una partita provino con la Primavera di De Rossi il prossimo 10 aprile -, e per dare una mano alla Roma nel finale di stagione sceglie il migliore dei modi: allenarsi. Il gioiellino giallorosso ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae in una delle sue consuete sessioni di palestra a casa. "More than yesterday" ossia "Più di ieri", la caption scelta da Zaniolo.