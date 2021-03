VIDEO - Pellegrini alla guida della Hyundai Tucson Hybrid: "Ai tempi del Sassuolo il traffico di Roma mi mancava"

Questa volta Lorenzo Pellegrini è l'ospite del Hyundai Camera Car. Alla guida di Hyundai Tucson Hybrid, il 7 giallorosso ha parlato anche di sé: "Devo dirti la verità quando nasci qui il traffico è abitudine. Quando abitavo a Modena, quando giocavo al Sassuolo, mi mancava. Quando stai qui ti lamenti, quando sei altrove un pochino ti manca".

"Non uso mai il navigatore, mi so spostare perché qui sono nato e cresciuto. Appena posso passo per il centro, è un’altra cosa. Mentre guido ascolto tanta musica rilassante, molto tranquilla, di quelle che puoi ascoltare sempre", ha aggiunto.