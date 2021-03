Linkedin, VAN DEN DOEL: "Un privilegio lavorare con i Friedkin, la Roma uno dei più grandi club in Italia. Non vedo l'ora di iniziare" (FOTO)

E' tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Max Van Den Doel in giallorosso. Il nuovo Chief Marketing Officer della Roma ha pubblicato un pensiero sul proprio profilo Linkedin, in cui esprime la propria gratitudine per il ruolo nella squadra della capitale:

"Vorrei condividere il fatto che mi sento privilegiato di essere entrato a far parte del Friedkin Group e aver colto questa emozionante sfida come Chief Marketing Officer per uno più grandi club in Italia: l'AS Roma. Non vedo l'ora di creare la miglior strategia di posizionamento del brand nel mondo. Sviluppare una vera organizzazione guidata che porti per esempio a diffondere i suoi valori di vita dentro e fuori dal campo. Vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento per le persone che sono state fondamentali per il mio arrivo: Eric Williamson, Joe Becher, Brian Walker, Francesco Calvo, Guido Fienga, Alexander Cooke, Craig Howe, Dan e Ryan Friedkin e la Creative Artists Agency".