Twitter, Totti aspetta il debutto di "Speravo de morì prima": «Tutti in posizione» (FOTO)

Stasera andrà in onda la prima puntata di "Speravo de morì prima", la mini-serie dedicata a Francesco Totti. Già da martedì le prime due puntate sono disponibili on demand per alcuni abbonati, ma stasera è il debutto assuluto per la serie tv dedicata agli ultimi 2 anni di carriera dell'ex capitano giallorosso. «Tutti in posizione» scrive su Twitter l'ex numero 10, affiancato in foto da Pietro Castellitto e Greta Scarano, gli attori che nella serie interpretano lo stesso Totti e Ilary Blasi.