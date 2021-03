Twitter, Pallotta torna a parlare: "Affidarmi totalmente a Monchi la mia vera grande colpa. Licenziamento di Petrachi? Chiedete a Fienga"

Dopo che nei giorni scorsi si era pronunciato sullo stop al progetto di Tor di Valle, Jim Pallotta, sempre via twitter, torna a parlare. L'ex presidente della Roma ha risposto ad una serie di domande di alcuni tifosi:

Affidarti completamente a Monchi è stata la tua vera grande colpa...

"Sono d'accordo"

Perchè hai mandato via Petrachi?

"Chiedilo a Guido (Fienga, ndr)"

Chi è più bravo tra Monchi e Petrachi?

"Petrachi"

Petrachi ha rimediato a molti errori di Monchi. Il suo licenziamento è stato troppo affrettato...

"Sono ancora d'accordo, chiedi a Fienga"

President, thanks for admitting the “mistake”. You definitely did it in good faith, at the time the Spaniard was unanimously considered the King Mida of DS’.

That said, Petrachi repaired a lot of Monchi’s disaster. His dismissal has been a tiny too fast imho.

