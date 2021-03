Subito dopo il sorteggio che ha abbinato la Roma all'Ajax nei quarti di Europa League, l'account Twitter dei lancieri si è rivolto subito ai giallorossi parlando di "grande partita alle porte". Like da parte della Roma che l'8 aprile sarà ospite all'Amsterdam Arena, ora "Johan Cruijff Arena", per poi accogliere, il 15, l'Ajax all'Olimpico.