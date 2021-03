Twitter, la Uefa ricorda l'esordio di Totti con la Roma: "Il resto è storia" (VIDEO)

Quella di oggi è una data a suo modo storica per la Roma. Il 28 marzo del 1993, infatti, Francesco Totti esordiva ufficialmente in maglia giallorossa. Pochi minuti nel finale del match contro il Brescia al Rigamonti, in quella che sarà la prima di 786 presenze. E la Uefa su twitter ha voluto ricordare quel giorno: "Francesco Totti debutta con la #Roma...Il resto è storia..."