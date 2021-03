Twitter, la Uefa celebra i gol e gli assist di Zaniolo in Europa League della scorsa stagione (VIDEO)

In attesa di rivederlo in campo, Nicolò Zaniolo viene celebrato dal profilo ufficiale della Uefa su Twitter con un post in cui vengono mostrati tutti i suoi gol e assist realizzati nella scorsa stagione di Europa League. La speranza per i tifosi è che il giovane possa tornare presto a calcare i campi e regalare emozioni simili, proprio nel finale di stagione di Europa League se la Roma riuscirà a superare l'ostacolo Ajax.