Twitter, gli auguri della Roma a Veretout e Peres (VIDEO)

Doppio compleanno oggi per la Roma. Nello stesso giorno, compiono gli anni sia Jordan Veretout che Bruno Peres. 28 anni per il centrocampista francese che ieri ha segnato il suo 10° gol in campionato. 31, invece, per l'esterno brasiliano che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Roma.

? Tanti auguri anche a @BrunoPeres25 che oggi compie 31 anni ?#ASRoma pic.twitter.com/y8ArJyzaHz — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2021