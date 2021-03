Twitter, gli auguri della Roma a Fonseca per i suoi 48 anni: "Buon compleanno Mister" (VIDEO)

48 candeline oggi per Paulo Fonseca che ha ricevuto gli auguri sui social network dalla Roma. "Buon compleanno Mister", accompagnato da un video celebrativo. Questa è la seconda stagione sulla panchina della Roma per il tecnico portoghese che ha un contratto fino al prossimo 30 giugno, con l'opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League.

? Paulo Fonseca compie oggi 48 anni! ? Buon compleanno, Mister! ?#ASRoma pic.twitter.com/bMb9mvTB4d — AS Roma (@OfficialASRoma) March 5, 2021