Come avviene ormai da giorni, James Pallotta non riesce a trattenersi dal rispondere ai tifosi che lo incalzano su Twitter. Se ieri era stato il giorno di tornare sulla scelta di Monchi e l'addio a Petrachi (con lo storico "ask Monchi" sostituito dall'"ask Fienga"), oggi l'argomento è Franco Baldini. Lapidaria la risposta dell'ex Presidente: "Baldini was great". Traduzione semplice: "Baldini è stato grandioso".