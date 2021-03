Instagram, Zaniolo si allena a casa: "Lavoro, lavoro e ancora lavoro" (FOTO)

Nicolò Zaniolo continua a lavorare (anche) a casa per tornare a scendere in campo dopo il secondo infortunio al ginocchio che, da settembre, gli ha fatto saltare l'intera stagione finora. In una storia su Instagram, il talento romanista si mostra con i pantaloncini, presumibilmente quelli della divisa da trasferta della Roma, in uno spazio di casa adibito a palestra. Il messaggio è chiaro "Work, work, work and work!". Accompagnato dall'emoticon del "soon", a lasciar immaginare un rientro a breve termine.