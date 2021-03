Instagram, Zaniolo esulta per il passaggio del turno: "Forza Roma. Complimenti a tutti" (FOTO)

La Roma espugna il campo dello Shakhtar Donetsk per 2-1, grazie alla doppietta di Borja Mayoral, e dopo il successo dell'andata per 3-0 accede ai quarti di finale di Europa League. Per esultare al termine del match Nicolò Zaniolo, che a breve potrebbe rientrare in gruppo, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto: "Forza Roma... complimenti a tutti! Daje" accompagnano il tutto con due cuori giallorossi.