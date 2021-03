Instagram, Smalling a un tifoso: "Torno col Napoli" (FOTO)

A passeggio su via Appia Antica, Chris Smalling è stato intercettato da un tifoso che, dalla foto pubblicata, si evince fosse fuori di casa "grazie" al paragrafo sull'attività fisica, tra i pochi punti a disposizione, oltre quelli lavorativi, di salute o strettamente necessari, inclusi nell'ultimo decreto legge che ha posto il Lazio, come molte altre regioni italiane, in zona rossa.

Nei commenti, lo stesso tifoso rispondendo regala una 'notizia': "Ha detto che torna col Napoli". La sfida con i partenopei è in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico.