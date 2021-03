Instagram, Reynolds festeggia: "Gran momento". Diawara: "Bravi ragazzi". Spinazzola: "Partita dura, ma portata a casa". Perez: "Avanti così" (FOTO)

Non è entrato in campo nella vittoria della Roma contro il Genoa, ma Bryan Reynolds trova comunque il modo di manifestare la sua gioia per i tre punti sui social. Il laterale statunitense ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram: uno scatto della partita odierna commentato con un "Gran momento, +3".

Arriva anche l'esultanza social di Amadou Diawara, oggi in campo titolare e poi sostituito da Gonzalo Villar: "3 punti! Bravi ragazzi", ha scritto il centrocampista.

Ai compagni si aggiungono anche Leonardo Spinazzola ("Partita dura, ma l'abbiamo portata a casa") e Bryan Cristante ("Vincere").

Anche Carles Perez esulta su Instagram: "+3 punti, avanti così! Daje Roma".