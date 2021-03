Instagram, Pastore batte Villar nella partitella di allenamento: "Hanno vinto i vecchietti". La replica del 14: "Ti abbiamo lasciato vincere per rispetto degli anziani" (FOTO)

La Roma è tornata in campo a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Genoa. Sul campo del Fulvio Bernardini è andata in scena anche una piccola sfida tra Pastore e Pedro da una parte e Villar e Carles Perez dall’altra. A portare a casa la vittoria sono stati i due giocatori più esperti, così per festeggiare attraverso il proprio profilo Instagram Pastore ha pubblica una foto accompagnata dalla frase: "Hanno vinto i vecchietti". Rapida è arrivata la risposta dello sconfitto Villar: "Tanta qualità, ma ti abbiamo lasciato vincere per rispetto degli anziani". Anche Carles Perez commenta con "Quanto sono stati fortunati".