Instagram, Kumbulla in visita all'Ambasciata albanese: "Italia, Roma e Albania sempre nel cuore" (VIDEO)

L'8 marzo scorso, in occasione della Festa della Donna, Marash Kumbulla ha fatto visita all'Ambasciata albanese in Italia, dove ha incontrato l'ambasciatrice Anila Bitri. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video dell'incontro: "Italia, Roma e Albania sempre nel cuore Una giornata diversa e molto speciale per me. Grazie ancora all’Ambasciata dell'Albania e a SportWeek per essere stato presente in questo momento."