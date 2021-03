Instagram, Juan Jesus a lavoro anche nel giorno libero (VIDEO)

La Roma di mister Fonseca si gode tre giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì a Trigoria. Ma non tutti i giocatori hanno scelto di fermarsi e tra questi c'è anche Juan Jesus. Il difensore giallorosso, che per il momento si trova ai margini del progetto e della formazione allenata da Fonseca, sembra comunque voler rispettare i propri impegni e si sta allenando tra le mura domestiche in vista delle ripresa del campionato contro il Sassuolo.