Instagram, Jesus si schiera con Simy: "E' ora di dire basta"

Ieri l'attaccante del Crotone, Simy, ha pubblicato un messaggio privato ricevuto su Instagram da un utente che lo insultava arrivando ad augurare la morte al figlio. Juan Jesus, che in passato aveva subito trattamenti simili, si schiera al fianco del collega del Crotone con un post su Instagram: "Tutta la mia solidarietà al collega e amico Simy per gli squallidi e schifosi insulti ricevuti. Purtroppo ci tocca constatare ancora una volta che questa brutta abitudine di insultare sui social senza ritegno con allusioni razziste e odiose sta diventando una costante. È ora di dire basta!!! Questi haters devono prendersi la responsabilità di quello che dicono e pagare in caso di violazioni. Basta nascondersi dietro un nickname o un falso nome".