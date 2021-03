5 anni oggi per Isabel Totti, terzogenita dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. E la leggenda romanista le ha dedicato un post su Instagram, allegando una foto che ritrae la bambina in cui si palesa la forte somiglianza con la mamma Ilary. "5 anni d'amore...ti amo" ha scritto Totti, ricevendo risposte da diversi ex compagni e avversari, tra cui Dacourt, Aquilani e Sorrentino.