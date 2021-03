Instagram, gli auguri di Immobile a Florenzi: "Buon compleanno amico mio, ti voglio bene" (FOTO)

Ieri i festeggiamenti per la qualificazione del Psg ai quarti di finale di Champions, oggi quelli per il suo trentesimo compleanno: Alessandro Florenzi compie 30 anni. Il laterale di proprietà della Roma ha ricevuto in giornata manifestazioni d'affetto da amici e colleghi - tra cui anche Zaniolo -, e non mancano gli auguri di quello che è stato uno dei suoi avversari nel derby della capitale. Si tratta di Ciro Immobile, che in una storia Instagram si rivolge così a Florenzi: "Buon compleanno amico mio, ti voglio bene".