Instagram, Fonseca festeggia i 48 anni al centro di Roma: "Un giorno speciale" (FOTO)

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha festeggiato nella giornata di ieri i suoi 48 anni. Il tecnico giallorosso ha così diviso la propria giornata tra il campo di Trigoria, dove ha svolto il consueto allenamento in vista della gara di domani contro il Genoa, e il centro di Roma, in cui ha voluto festeggiare insieme alla propria famiglia. Nella serata di oggi lo stesso allenatore portoghese ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui ringraziava tutti per gli auguri con questa frase: "Ieri è stato un giorno speciale. Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me!"