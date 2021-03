Instagram, festa a sorpresa a tema casinò per i 28 anni di Veretout (FOTO)

Bella sorpresa per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma ha festeggiato i suoi 28 anni in modo speciale. Sabrina Merlos, moglie del giocatore, ha infatti organizzato per il numero 17 giallorosso una festa a sorpresa in stile casinò a cui ha preso parte anche la famiglia dei coniugi. Il tutto è stato documentato su Instagram, con Veretout che ha ringraziato pubblicamente la sua dolce metà: “Grazie mille tesoro per le sorprese di oggi. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ti amo moglie mia!”.