Instagram, De Rossi tra corso da allenatori e DAD: "Tornerà il sereno" (VIDEO)

Simpatico siparietto in casa De Rossi: un po'come in tutte le famiglie per i bambini si presenta il problema di seguire la didattica a distanza, ma anche l'ex centrocampista della Roma si trova a dover frequentare delle lezioni online per diventare allenatore. E allora ecco che, tra scuola e lavoro, finiscono le cuffie a disposizione. Daniele ha documentato la situazione commentandola ironicamente: "Quando hai 3 lezioni in Dad e un corso per aspiranti allenatori in contemporanea capita che finiscano le cuffie. Menomale che lui ha risolto così. Tornerà il sereno... e ci troverà con le orecchie caldissime!"