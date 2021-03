Nello staff che ha seguito Fonseca alla Roma c'è anche un uomo "strappato" allo Shakhtar: l'ucraino Vitaliy Khlivnyuk, assunto per il ruolo di "club managing assistant". Sfida speciale anche, se non soprattutto per lui stasera che ieri è stato ospito della sua ex squadra durante la rifinitura allo Stadio Olimpico nella quale è stato immortalato anche nelle stories pubblicate dall'account Instagram dello Shakhtar Donetsk.