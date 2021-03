FOTO - Instagram: Zaniolo prosegue nel lavoro di recupero e conta i giorni per il rientro

Conta i giorni per rientrare Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che ieri era tribuna per Roma-Napoli, anche oggi ha proseguito nel suo lavoro di recupero, come dimostra la storia postata su Instagram, con scritto "Soon". Il classe '99 in settimana volerà in Austria per la visita dal dottor Fink. Se tutto andrà bene i primi di aprile potrebbe rientrare con la Primavera.