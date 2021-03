FOTO - Instagram, la grinta di Zaniolo: "Lavora sodo più di ieri"

Ha un solo, unico, grande obiettivo Nicolò Zaniolo, quello di tornare il prima possibile a disposizione di Paulo Fonseca e dire la sua in questo finale di stagione. Il talento giallorosso, come dimostrano gli scatti pubblicati quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, sta lavorando ogni giorni in maniera più intensa. "Lavora sodo più di ieri", questa l'ultima storia pubblicata in palestra.