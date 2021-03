Di proprietà della Roma e da febbraio in prestito all'Olimpija Ljubljana, Ante Coric ha subìto un grave infortunio al ginocchio destro, come mostrato dal centrocampista croato su Instagram. Secondo quanto riportato in Slovenia, per Coric la stagione termina qui: il classe '97 ha finora collezionato cinque presenze, e un assist, con l'Olimpija. Il club non ha ancora comunicato ufficialmente l'entità dell'infortunio.

(nogomania.com)

