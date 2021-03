Caso Verona-Roma, avv. Conte: "Battersi sempre per chiedere decisioni di effettiva giustizia" (FOTO)

Oggi andrà in scena l'ultimo atto della vicenda Verona-Roma. È prevista alle 15.30 l'udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per discutere il ricorso della Roma dopo la sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi, nella prima giornata di campionato, per aver schierato Amadou Diawara, non inserito nella lista dei giocatori presentata alla Lega.

A difendere la Roma ci sarà l'avvocato Antonio Conte, che ha affidato un messaggio a Twitter: "Vi sono "decisioni" di mero "diritto", ma ci si deve sempre "battere" (ovviamente con il doveroso e massimo Rispetto processuale per gli Organi Giudicanti) per chiedere "decisioni" di effettiva Giustizia".