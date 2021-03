Bulgaria-Italia: Spinazzola votato dai tifosi miglior azzurro (FOTO)

Tra i protagonisti della vittoria dell'Italia sulla Bulgaria per 2-0 con gol di Belotti, su rigore, e di Locatelli, Leonardo Spinazzola è stato votato dai tifosi miglior azzurro del match disputato ieri e valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Come fa sapere la Nazionale, il laterale romanista ha ottenuto il 34,85% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della FIGC, precedendo Manuel Locatelli (31,82%) e Marco Verratti (10,61%).

(figc.it)

