VIDEO - Noah De Rossi 'scalda' il destro in salone: "Così spacco casa". Il terrore di mamma Sarah...

Una scena comune per tanti padri, con il terrore della mamma in sottofondo. Il salone di casa come un perfetto campo d'allenamento, papà Daniele De Rossi seduto a terra a fare da portiere, Noah De Rossi a testare il 'destro' dalla corta distanza. "Così spacco casa" l'annuncio del piccolo dopo un tiro che rimbalza sul divano e finisce proprio dove non dovrebbe, tra l'immancabile oggettistica sul mobile. E Sarah Felberbaum che, mentre riprende la scena, non trattiene il terrore per il suo salone sotto assedio...

