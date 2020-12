Giornata da modelli per i giocatori della Roma che a Trigoria hanno sfoggiato la divisa ufficiale griffata da Tombolini. Le immagini pubblicate sui social dal club giallorosso ritraggono la squadra in posa, con tanto di mascherina ufficiale in tinta con l'abito, per la classica foto di rito.

??? ? In posa per la foto ufficiale con la divisa Tombolini#ASRoma pic.twitter.com/KcpqTVN8Gd — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2020