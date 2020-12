Twitter, Villar pubblica la sua reazione al gol annullato ad Haraslin (VIDEO)

La Roma non va oltre lo 0-0 in casa contro il Sassuolo. I giallorossi, nonostante l'espulsione di Pedro nel primo tempo, hanno giocato un'ottima seconda frazione di gioco riuscendo a mettere in difficoltà i neroverdi in più occasioni. La squadra di De Zerbi nel secondo tempo era riuscita a siglare una rete al minuto 75 con Haraslin, ma il Var aveva annullato tutto per posizione di fuorigioco. I tifosi sono impazziti per la veemente reazione di Villar in mezzo al campo, che al termine della gara ha ripubblicato attraverso il proprio profilo Twitter.