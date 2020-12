Twitter, Pau Lopez esulta: "Vittoria, qualificazione e primo posto nel girone". Pedro: "Continuiamo così" (FOTO)

La Roma si impone per 3-1 nei confronti dello Young Boys e conquista il primo posto nel girone di Europa League con una giornata d'anticipo. Per festeggiare il successo della propria squadra questa mattina Pau Lopez, estremo difensore giallorosso, ha postato una foto sul proprio profilo Twitter in cui si può leggere: "Vittoria, qualificazione e primo posto nel girone".

Anche Pedro ha voluto esultare per la vittoria attraverso il proprio profilo Twitter, facendo anche i complimenti per il primo gol di Riccardo Calafiori. Questo il suo messaggio: "Primi nel girone. Gran lavoro di tutta la squadra. Adesso pensiamo a domenica: ci aspetta un’altra partita difficile. Continuiamo così. Complimenti a Calafiori per il ??????. Forza Roma!".