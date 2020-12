Twitter, la Uefa celebra Calafiori: "Remember the name" (VIDEO)

Arriva anche la Uefa a celebrare Riccardo Calafiori, laterale sinistro classe 2002, che giovedì sera all'Olimpico contro lo Young Boys in Europa League ha segnato uno splendido gol col sinistro, il primo tra i professionisti festeggiato con bacio alla maglia della Roma. "Remember the name" ("Ricordate il nome"), ha scritto su Twitter l'account dell'Uefa allegando il video della rete del numero 61 giallorosso.