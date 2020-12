Twitter, la Roma ricorda il derby di 20 anni fa deciso da Paolo Negro (VIDEO)

17 dicembre 2000: una delle sere difficili da dimenticare nella memoria di un tifoso della Roma. Quel giorno, infatti, segna una delle tappe verso la corsa al 3° scudetto della storia giallorossa. In programma il derby all'Olimpico che, come neanche nei migliori desideri, fu deciso da un autogol avversario, con Paolo Negro che divenne idolo della tifoseria romanista ribattendo in rete un rinvio di Nesta.

"Nel nome di Roma s'innalzano i vessilli dell'Impero", scriveva la Curva Sud vestita a festa per una splendida coreografia, mentre in campo Cafù umiliava Nedved con i mitologici sombreri.