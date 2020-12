Twitter, la Roma fa gli auguri ad Ashley Cole ricordando un suo iconico scatto (FOTO)

La Roma, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto fare gli auguri a un ex giocatore giallorosso. Oggi è infatti il compleanno di Ashley Cole che compie quarant'anni. Il club ha voluto festeggiare l'ex terzino sinistro postando una foto divenuta famosa sul web in cui durante una foto di squadra Cole viene immortalato distante dal gruppo e con le mani dietro la schiena. "Un momento iconico" scrive non a caso la Roma, prima di augurare ad Ashley Cole un felice compleanno.

An iconic moment, in a career filled with them... ?? Happy 40th birthday Ashley Cole! ? #ASRoma pic.twitter.com/YlHyu6pKgG — AS Roma English (@ASRomaEN) December 20, 2020