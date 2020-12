Twitter, la Roma a Boer, Milanese e Bamba: "Buona fortuna ragazzi" (FOTO)

Sarà una serata speciale per Pietro Boer e Mory Bamba, entrambi classe 2002, che debutteranno con la maglia della Roma nella gara, ultima giornata della fase a gironi di Europa League, contro il CSKA Sofia. Per Tommaso Milanese, anche lui diciottenne, si tratta invece del debutto da titolare. "Buona fortuna per questa sera, ragazzi", l'augurio della Roma tramite Twitter.

? Mory Bamba (18)

? Pietro Boer (18)

? Tommaso Milanese (18) Best of luck tonight, boys! ?? #ASRoma pic.twitter.com/Og6qaP4974 — AS Roma English (@ASRomaEN) December 10, 2020