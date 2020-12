Twitter, gli auguri di Mkhitaryan: "Buon Natale a voi e ai vostri cari"

Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma e nazionale armeno, ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi giallorossi e non di un felice Natale attraverso il proprio profilo Twitter. Il giallorosso ha infatti scritto: "Cari amici, buon Natale a voi e ai vostri cari. Che le vostre case siano piene di calore, amore e fortuna. Che tutti abbiate un benedetto Natale".

Dear friends, Merry Christmas to you and your beloved ones. May your homes be filled with warmth, love and luck. Have a blessed #Christmas

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) December 25, 2020