Twitter, Cafù nel Dream Team di 'France Football'. La Roma: "Congratulazioni leggenda"

C'è anche Marcos Cafù nella formazione stellare scelta da 'France Football', la redazione giornalistica che ha dato vita al premio del Pallone d'Oro. Nella difesa a 3 scelta, oltre a Beckenbauer e Maldini, trova spazio proprio il terzino brasiliano che a Roma vinse uno Scudetto nel 2001. Su Twitter, l'account in lingua inglese del club giallorosso ha scritto: "Congratulazioni al leggendario terzino destro incluso nel Dream Team di France Football".

?❤️ @officialcafu ?❤️

Congratulations to the legendary full-back on being named in @francefootball's all-time Dream Team! ?? #ASRoma pic.twitter.com/rKxxFkdAP6

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 15, 2020