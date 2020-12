Social, Spinazzola: “Era importante tornare subito a vincere”. Veretout: “Grande prestazione della squadra” (FOTO)

Il primo messaggio “social” di esultanza per il successo contro il Cagliari arriva da Leonardo Spinazzola, assente per infortunio: “Oggi era importante tornare subito a vincere. Bravi ragazzi.”, ha scritto il terzino su instagram aggiungendo: “Adesso una breve pausa per recuperare le energie ed essere pronti a ripartire con lo stesso slancio che ci ha portati fin qua”

____

Arriva anche il post di Jordan Veretout, protagonista questa sera con il gol dell’1-0: “Un gol e tre punti per concludere l’anno. Grande prestazione della squadra”, ha scritto il francese su twitter postando alcune foto del match