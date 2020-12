Sassuolo-Benevento, il rigore per gli emiliani manda su tutte le furie i romanisti sui social: "E' lo stesso che non ci hanno concesso"

Il Sassuolo vince grazie ad un calcio di rigore, e tra i tifosi della Roma scoppia la polemica sui social network. A molti infatti non è sfuggito che il penalty concesso agli emiliani dall'arbitro Sozza nel match contro il Benevento, per un pallone messo in area da Maxime Lopez e toccato di mano da Tuia. La dinamica ricorda molto l'episodio della settimana all'Olimpico durante Roma-Sassuolo, quando su un cross di Spinazzola Ayhan aveva commesso un fallo di mano giudicato involontario da Maresca. Oltre al rigore, anche l'espulsione Haraslin (arrivata grazie alla segnalazione del Var) ha fatto infuriare i tifosi romanisti visto che Obiang non era stato espulso dopo aver commesso un fallo simile su Pellegrini. "Questo calcio di rigore è identico a quello non fichiato alla Roma, Aia è una vergogna!". si legge su Twitter, mentre un altro tifoso aggiunge: "l Sassuolo hanno appena dato un rigore identico a quello negato alla Roma domenica contro di loro, basta ve prego ponete fine alle mie sofferenze". Qualcuno invoca anche l'intervento della proprietà: "Roma, adesso devi farti sentire! Due pesi e due misure, non è possibile che il regolamento sia cambiato a distanza di una settimana. Non è giusto, qui ci giochiamo posti importanti in classifica!".